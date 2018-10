Zum Spitzenspiel wird die Halle voll

Handball Eibelshausen/E. empfängt Leihgestern

Eschenburg/Driedorf/ Herborn Was ist in dieser Saison sportlich möglich? Mehrere Partien an diesem Wochenende werden in den Handball-Spielklassen der Frauen und der Männer einen deutlichen Hinweis geben.

