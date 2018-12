Zum Vorrundenende verliert TTC Hausen

Tischtennis 6:9 in der Hessenliga

Limburg-Weilburg Der bislang so erfolgreiche Tischtennis-Hessenligist TTC Hausen muss zum Vorrundenende eine Niederlage hinnehmen. In der Verbandsliga baut der TTC Elz II seinen Vorsprung an der Spitze aus.

Copyright © mittelhessen.de 2018