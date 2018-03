VON SVEN JESSEN

Zurück in der Regionalliga

VOLLEYBALL Biedenkopf-Wetter Volleys starten mit neuem Kader in die Viertklassigkeit

Vor gut einem Jahr wussten die Biedenkopf-Wetter Volleys nicht so recht, wo sie sportlich stehen. Gerade erst waren sie mit einem jungen Team aus der Volleyball-Regionalliga abgestiegen. Am Ende der Saison sprang Oberliga-Rang drei heraus, und in der Verlängerung der Spielzeit gelang ihnen sogar noch der Aufstieg. Der Ausblick auf die Saison 2014/2015 fällt Trainer Thomas Autzen wesentlich leichter: Mit einem stark veränderten Kader lautet das Ziel Klassenerhalt.

