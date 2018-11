Zurück in die Spur

Handball Landesliga: HSG Eibelshausen/Ewersbach empfängt Idstein

Dillenburg Kehren die Landesliga-Handballerinnen der HSG Eibelshausen/Ewersbach nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende nun daheim in eigener Halle gegen den TV Idstein in die Erfolgsspur zurück? Im Aufstiegskampf wäre dies dringend notwendig.

Copyright © mittelhessen.de 2018