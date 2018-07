Von David Liebscher und Sven Jessen

Zwei Aufsteiger feiern schon wieder

Fußball SSV Sechshelden und SSV Medenbach gewinnen auch in der Kreisoberliga

Dillenburg Keinen Gegentreffer kassiert und eigene Tore geschossen: Das langt in der Fußballarithmetik für drei Punkte. Nach dieser Erfolgsformel sind der SSV Sechshelden (2:0 in Frohnhausen) und der SSV Medenbach (6:0 in Wetzlar) zum Start der Kreisoberliga verfahren.

