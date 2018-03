VON MANUEL KAPP

Zwei Damen-Teams holen Titel

TENNIS Erfolgreicher Saisonabschluss für TC Weilburg und TC Gräveneck

Am letzten Spieltag im Tennisbezirk Wiesbaden und Tenniskreis Limburg-Weilburg haben sich die Damen des TC Weilburg in der Bezirksliga A und die Damen des TC Gräveneck in der Kreisliga A die Meisterschaft gesichert. Abgestiegen sind die Herren 55 des TC Weilburg aus der Bezirksoberliga und die Herren 60 des TC Weilmünster aus der Bezirksoberliga. Das TAGEBLATT gibt eine Übersicht zu den Begegnungen der Vereine aus dem Oberlahnbereich.

