Zwei Favoriten im Halbfinale

(bk). Beim Fußball-Vorbereitungsturnier um den Sparkassen-Cup in Weinbach hat sich am fünften Spieltag am Donnerstagabend der RSV Weyer wie erwartet als erste Mannschaft für das Halbfinale am Samstag qualifiziert. Auch die gastgebende SG Weinbachtal steht unter den letzten vier Teams. Die jeweiligen Gegner werden am heutigen Freitag ermittelt.

