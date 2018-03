Zwei Hinterländer Teams sollen spielen

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes fällt – neben den bereits vermeldeten Absagen für das Wochenende – auch der Gastauftritt der SG Lixfeld/Hirzenhain in der B-Liga Dillenburg bei der Verbandsligareserve des TSV Bicken aus. Von den Hinterländer Teams sollen lediglich noch zwei Mannschaften am Sonntag spielen. In der Verbandsliga Mitte ist noch das Auswärtsspiel des FV Breidenbach im Kreisderby beim VfB Marburg geplant, zudem soll Kreisoberligist SC Gladenbach beim TSV Kirchhain antreten. Außerdem sollen in der Kreisoberliga auch noch die Partien VfL Neustadt gegen SF/BG Marburg II und BSF Richtsberg gegen Eintracht Stadtallendorf II über die Bühne gehen. (csp)