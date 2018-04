Zwei Meistertitel vergeben

Tischtennis-Kreisebene Dehrn II und Eschhofen II sind am Ziel

Limburg-Weilburg In zwei weiteren Klassen auf Tischtennis-Kreisebene sind die Titelentscheidungen gefallen. In der 1. Kreisklasse, Gruppe 1 heißt der Meister TuS Dehrn II. Den Titel in der 2. Kreisklasse, Gruppe 2 holte sich der VfL Eschhofen II.

