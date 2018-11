Von Sven Jessen

Zwei Spiele, die viel versprechen

Fußball Kreisoberliga: Burg empfängt Eschenburg, Sechshelden hat Medenbach zu Gast

Dillenburg In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West sollten zwei Begegnungen den Weg in Ihre persönliche Wochenendplanung finden: Am Samstag kommt es zum Top-Duell Burg – Eschenburg, am Sonntag treffen die Aufsteiger Sechshelden und Medenbach aufeinander.

