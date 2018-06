Von Manuel Kapp

Zwei Strafstöße entscheiden Partie

FUSSBALL-HESSENLIGA SV Hadamar verliert sein Heimspiel mit 0:2 gegen Borussia Fulda

HADAMAR In der Fußball-Hessenliga hat der SV Hadamar am Samstagnachmittag seinen ersten Sieg im Jahr 2016 verpasst. Gegen Borussia Fulda stand am Ende eine 0:2-Niederlage zu Buche.

Copyright © mittelhessen.de 2016