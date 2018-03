Von Rolf Schäfer

Zwei Topteams treffen gleich aufeinander

Tischtennis Herbornseelbach empfängt Oberndorf

Herborn Gleich eines der Top-Spiele in der Tischtennis-Bezirksoberliga steigt zum Saisonauftakt. Der TTC Herbornseelbach erwartet am Sonntag um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle den TV Oberndorf.

