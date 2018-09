Von Marc Steinert

Zwei Vereine stellen sechs Mannschaften

Handball Die HSG Wetzlar und der TV Hüttenberg vertreten die Region in allen Altersklassen in der Junioren-Oberliga

WETZLAR Am Wochenende fällt auch in den Jugend-Oberligen der Startschuss für die neue Handballsaison. Dabei sind in den drei höchsten männlichen Altersklassen aus heimischer Sicht ausschließlich Teams des TV Hüttenberg und der HSG Wetzlar vertreten.

