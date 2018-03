Zwei erwartete Ergebnisse

Volleyball TuS Löhnberg schlägt Kellerkind und unterliegt Spitzenreiter

Löhnberg Nur die Männer des TuS Löhnberg waren am Wochenende in den heimischen Volleyballklassen aktiv. Und das in der Bezirksliga Gießen/Marburg mit wechselndem Erfolg.

Copyright © mittelhessen.de 2018