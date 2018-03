Von Jörg Michael Simmer

Zweiter Versuch: Relegation 2.0

FUSSBALL Wiederholungsspiel zwischen Roßbachtal und Roth/Simmersbach

Eigentlich hätte die Relegation zur A-Liga Dillenburg bereits seit drei Wochen abgeschlossen sein sollen. Doch der Spielabbruch in der Partie SG Roßbachtal - SG Roth/Simmersbach am 17. Juni verhinderte einen pünktlichen Abschluss der Saison 2013/2014. Zwei Sportgerichtsverhandlungen auf Kreis- und Verbandsebene später (wir berichteten) steigt nun am heutigen Mittwoch das Wiederholungsspiel zwischen beiden Teams.

Copyright © mittelhessen.de 2014