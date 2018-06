Aus den Vereinen

bk-113

SV Hadamar: Der Hessenligist tritt zum Auftakt der Saison 2018/19 am Samstag, 28. Juli, um 15 Uhr beim FC Bayern Alzenau an. Eine Woche später geht es zum FSC Lohfelden, ehe am Samstag, 11. August, das erste Heimspiel gegen den neugegründeten FC Gießen, dem Zusammenschluss von SC Watzenborn-Steinborn und VfB 1900 Gießen, auf die Elf von Torsten Kierdorf wartet. Der Trainer muss übrigens bis auf weiteres auf Neuzugang Niklas Kern verzichten. Der Stürmer vom SV Wallrabenstein zog sich im Training einen Mittelfußbruch zu.

Copyright © mittelhessen.de 2018