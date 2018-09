Kreisligaspiel der Woche: FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach – SG Villmar/Aumenau

FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach – SG Villmar/Aumenau 3:1 (1:0): Fußballherz, was willst du mehr? 150 Zuschauer zog das A-Liga-Derby in Seelbach zwischen der gastgebenden FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach und der SG Villmar/Aumenau an. Beide Teams begannen engagiert, ohne sich jedoch klare Chancen zu erarbeiten. Die Gäste waren zwar deutlich feldüberlegen, konnten aber gegen die gut stehende FSG-Deckung so gut wie keine Torgelegenheit initiieren. Patrick Zanner war bei Marvin Zwitkowics völlig abgemeldet, Torjäger Christian Sprenger konnte nicht auf sich aufmerksam machen. Die Gastgeber verlegten sich auf Konter, hatten allerdings Pech, dass Alex Schön die bis dahin besten Chance des Spiels knapp am Kasten vorbeisetzte (26.). Sieben Minuten später fiel dennoch das 1:0: Nach einem Distanzschuss war Maurice König beim Abpraller zur Stelle und vollstreckte (32.). Als alle schon mit dem Halbzeitpfiff rechneten, flog FSG-Akteur Marco Konrad nach zwei unnötigen Aktionen mit der Ampelkarte vom Platz. Zudem mussten die Hausherren verletzungsbedingt auf Armend Mustafa verzichten.

