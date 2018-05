Kurz notiert

Leichtathletik: Hermann Schulz (LSG Goldener Grund) ist bei der Bahneröffnung in Wetzlar in eine neue Dimension gelaufen. Seine Bestzeit über 100 Meter stand bei 11,20 Sekunden, doch im Vorlauf knallte er eine 11,00 auf die Bahn. Rückenwind mit 3,0 Meter pro Sekunde verhinderte eine Anerkennung in der Bestenliste. Als Sieger des B-Finales bestätigte der Eisenbach dann sein aktuelles Leistungsvermögen in 11,03 Sekunden (1,9 m/sec). Trainingskameradin Kyra Seyffert erwischte ebenfalls einen guten Einstieg in die Saison und wurde mit 12,42 Sekunden insgesamt 13. bei den Frauen. Aufgrund einer leichten Verhärtung verzichtete sie dann aber auf den Endlauf.

