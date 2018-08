2. Runde im Fußball-Kreispokal

1. Mannschaften, 2. Runde: SG Nord – SG Niedertiefenbach/Dehrn (heute, 19.30 Uhr in Dorchheim), FSG Dauborn/Neesbach – RSV Würges (Mi., 20 Uhr in Neesbach), TuS Frickhofen – SV Elz, FSG Runkel – SV Mengerskirchen, FSV Würges – FC Dorndorf, TuS Staffel – TuS Linter, SG Villmar/Aumenau – SG Niedershausen/Obershausen (alle Do., 19.30 Uhr), Gewinner aus FC Waldbrunn/SV Hadamar – TuS Dietkirchen (Mi., 12. September, 19.30 Uhr), SG Selters – SC Offheim (Do., 13. September, 19.30 Uhr), TSV Steeden – VfL Eschhofen, SG Weilmünster/Laubuseschbach – SG Winkels/Probbach/Dillhausen (beide Di., 18. September, 19.30 Uhr), WGB Weilburg – SG Merenberg (Mi., 19. September, 19.30 Uhr), SV Wilsenroth – Gewinner aus FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen/TuS Obertiefenbach, FCA Niederbrechen – FC Rubin Limburg-Weilburg (Do., 20. September, 19.30 Uhr).

