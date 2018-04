kurz notiert

jes driedorf

Handball: In der Bezirksliga B der Männer muss die HSG Eibelshausen/Ewersbach am Samstag um 20 Uhr den Tabellenvierten HSG Dilltal II besiegen, wenn sie Rang zwei behaupten und in Richtung Bezirksliga A blicken möchte. Beide Teams trennt zwei Spieltage vor Schluss nur ein Zähler. Dilltal II trifft in der Schlussrunde auf den Tabellenvierten Lollar/Ruttershausen II, Eibelshausen/Ewersbach muss bei Meister HSG Butzbach-Degerfeld antreten.

