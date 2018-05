jes kurz notiert_k

kurz notiert

Tischtennis: In der Karl-Theiß-Halle (Leipziger Straße) in Solms-Albshausen besteht die Möglichkeit, sich zum Tischschiedsrichter (am 2. Juni ab 9.30 Uhr) oder zum Kreisschiedsrichter (am 2. und 3. Juni jeweils ab 9.30 Uhr) ausbilden zu lassen. Alle weiteren Informationen zur Ausbildung können unter www.httv.de/sport/schiedsrichter/ausbildung/ abgerufen werden. Die Anmeldung kann ebenfalls in diesem Bereich getätigt werden. (sf)

