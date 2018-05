jes sportmeldung

Tischtennis-Nachwuchsklassen

Weibliche Jugend, Hessenliga: Zweimal hatte es der TTC Merkenbach am Sonntag mit dem TTC Biebrich zu tun. Sowohl im Spiel der Hessenliga als auch in der Pokalvorrunde auf Landesebene blieb den Merkenbacherinnen der Ehrenpunkt versagt. In der Hessenliga-Partie hatten Hannah Sophie Zöllner, Christina Diehl, Johanna Vitt und Paula Hartmann nie die Chance, ein Spiel zu gewinnen. Im Pokal traten die Merkenbacherinnen mit ihren Top-Drei-Spielerinnen an, doch auch sie standen bei der 0:4-Niederlage auf verlorenem Posten. So war der Traum vom Einzug in die Endrunde für Hannah Sophie Zöllner, Amelie Wagner und Pauline Mann schnell beendet.

