Tischtennis-Pokal

jes tt pokal

Herren, Bezirksklasse, TV Niederscheld – TV Münchholzhausen 4:3: Als erstes der vier Bezirksklasseteams aus dem Dillkreis löste der TV Niederscheld das Ticket für die dritte Runde. Es war allerdings ein schweres Stück Arbeit, ehe das 4:3 gegen Münchholzhausen feststand. Nach der Auftaktniederlage hielt Andreas Fabrizius durch seinen Erfolg über die Nummer eins der Gäste Niederscheld im Spiel. Nach dem Erfolg von Thilo Neumann ging es mit 2:1 in das Doppel. Als das Duo des TVN verlor und danach der TVN sogar 2:3 in Rückstand geriet, rückte der Erfolg in weite Ferne. Die bereits zu Beginn erfolgreichen Thilo Neumann und Andreas Fabrizius sorgten dann aber für den Einzug in die nächste Runde.

Copyright © mittelhessen.de 2018