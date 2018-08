jpk-gl-vor-info

Spies korrigiert SGDW – Spiel wird neu angesetzt

In unserem Bericht zum abgebrochenen Kreispokalspiel zwischen der SG Dernbach/ Wommelshausen und dem VfL Biedenkopf am Mittwoch hieß es, entsprechend der Angaben des Sprechers des SV Dernbach, es seien 2 Flutlichtlampen ausgefallen. „Das ist schlichtweg falsch“, teilt Schiedsrichter Sebastian Spies mit und korrigiert den Sachverhalt als Begründung für den Abbruch: „Eine Spielfeldhälfte wird normalerweise mit 4 Strahlern beleuchtet. Von diesen 4 Strahlern waren bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit 2 gar nicht erst angesprungen. In der 77. Spielminute fiel ein weiterer Strahler aus. Somit waren es 3 von 4 Strahlern, die ausgefallen sind“.

