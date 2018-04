kurz notiert

Tennis: Der TTC Herbornseelbach lädt für Sonntag ab 14 Uhr zur Aktion „Deutschland spielt Tennis“ ein, bei der sich die Besucher von Aktiven des TTC begleitet einmal in dieser Sportart versuchen können. Zwischen dem 21. April und dem 13. Mai beteiligen sich im Tenniskreis Dill mindestens 16 weitere Vereine an einem solchen Aktionstag. Der TTC-Vorsitzende Vorsitzender Michael Gräf sagt: „Die Saisoneröffnung 2017 war ein voller Erfolg. Wir hatten sehr schönes Wetter, und so besuchten uns 30 Personen. Dieses Jahr wollen wir die Saisoneröffnung etwas größer aufziehen. Es ist angedacht, dass uns das TV-Orchester musikalisch begleitet, außerdem ist für das leibliche Wohl gesorgt.“ (sf)

