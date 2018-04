kurz notiert

Handball: Die Frauen des VfB Driedorf spielen um den Aufstieg in die Bezirksliga B. Sie starten am 28. April um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Süd-Zweiten HSG Mörlen II. Das Rückspiel findet am 5. Mai um 18 Uhr in Mörlen statt. Der Gesamtsieger dieser beiden Spiele steigt auf, da Süd-Meister TG Friedberg II auf die B-Liga verzichtet.

