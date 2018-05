kurz notiert

Fußball: Der JFV FC Aar lädt Fußballer der Jahrgänge 2002 und 2003, die in der kommenden Saison in der B-Junioren-Gruppenliga spielen wollen, für Dienstag (8. Mai) zu einem Sichtungstraining ein. Auf dem Kunstrasenplatz in Bicken wird Sichtungstrainer Michael Kiefler die Jugendlichen zwischen 17 und 18.30 Uhr unter die Lupe nehmen. Anmeldungen gehen bis zum 7. Mai an michelkiefler@web.de. (red)

