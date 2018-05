kurz notiert

Leichtathletik: Das Meldeportal für den Greifenstein-Berglauf ist aktiviert. Gestartet wird das Rennen unter der Regie der LG Dill am 26. Mai. Um 17 Uhr geht es vor dem Betriebsgelände der Firma Lütticke in Katzenfurt auf die 5,3 Kilometer hoch zur Burg Greifenstein. In der Meldegebühr von 15 Euro sind zusätzlich der Bustransfer zum Start, das Duschen, der Kleidertransport sowie Getränke enthalten. Meldungen werden bis eine Woche vor dem Start erbeten unter www.LG-DILL.de. Hier können auch weitere Informationen zu der Veranstaltung abgerufen werden. (se)

