Kurz notiert

kurz notiert

Tischtennis: Kreisjugendwart Felix Friedrich lädt die Tischtennis-Vereinsvertreter zu einem Infoabend bezüglich der Planung der Mädchen- und Bambiniliga ein. Vereine, die Interesse haben, in diesen Gruppen dabei zu sein, sollen sich bei Felix Friedrich melden. Treffpunkt zu dem Infoabend ist am Mittwoch, 16. Mai, um 19 Uhr das Restaurant „Salt and Pepper“ in Solms. (sf)

Copyright © mittelhessen.de 2018