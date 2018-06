kurz notiert

Fußball: „Angreifer mit dem Rücken zum Tor – aus Defensivsicht“, lautet das Thema eines DFB-Infoabends für Vereinstrainer. Die DFB-Stützpunkttrainer werden am Montag um 18 Uhr in Eibelshausen eine Muster-Trainingseinheit für D- und C-Junioren in Theorie und Praxis vorstellen, die sicherlich auch für ältere Altersklassen anwendbar ist. Trainer, die an dieser Fortbildung teilnehmen, erhalten drei Unterrichtseinheiten für ihre B-/C-Lizenz-Verlängerung gutgeschrieben.

