kurz notiert

Fußball: Ehrungen und ein Referat von Steffen Rabe (Beauftragter für das Lehrwesen in der Schiedsrichter-Region Gießen/Marburg) stehen im Mittelpunkt der Pflichtsitzung der Unparteiischen am Freitag (8. Juni). Während der Zusammenkunft sollen unter anderem Referees ausgezeichnet werden, die nach dem Ende der Saison 2017/2018 in eine höhere Spielklasse aufsteigen. Beginn der Zusammenkunft im Sportheim des FC Hörbach ist um 18.15 Uhr. Unentschuldigtes Fehlen wird satzungsgemäß bestraft. (spa)

Copyright © mittelhessen.de 2018