kurz notiert

Leichtathletik: Patrick Brandenburger (Laufstil Sinn), Tobias Koch (Herborn) und Annette Schaub (Bischoffen) haben beim Dünsberglauf weitere Punkte für die Mittelhessen-Laufcup-Serie gesammelt. Brandenburger absolvierte die zehn Kilometer und 270 Höhenmeter vom Sportplatz in Fellingshausen auf den Gipfel des Berges in 38:47 Minuten. Damit wurde er Gesamtzweiter und Sieger der Altersklasse M35. Koch benötigte 40:42 Minuten. Er wurde Gesamtachter und Zweiter der Altersklasse M40. Annette Schaub (Bischoffen) schaffte die Strecke in 1:04:51 Stunden und lief in der W55 auf den dritten Platz. Die nächsten Punkte für die Mittelhessen-Laufcup-Serie können am Sonntag beim Forum-Lauf in Wetzlar gesammelt werden. (se)

