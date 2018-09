kurz notiert

Fußball: Der Jugendfußball-Pokalfinalspieltag am Samstag in Eisemroth ist komplett. Am Mittwochnachmittag qualifizierten sich die D-Junioren der JSG Sinn/Hörbach als achtes und letztes Team für die Endspiele in den vier unterschiedlichen Altersklassen. Sie bezwangen im zweiten D-Junioren-Halbfinale die JSG Eschenburg/Dietzhölztal mit 7:3. Im D-Junioren-Finale wird die JSG Sinn/Hörbach auf die JSG Kalteiche treffen.

