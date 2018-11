kurz notiert

kurz notiert

Basketball: In der Kreisliga der U16-Junioren ist das Heimspiel des TV Dillenburg gegen die NiGla-Baskets aus Gladenbach von den Gästen zum zweiten Mal abgesagt worden. Die Partie wird nun mit 20:0 für Dillenburg gewertet. In der Tabelle rangiert der TVD mit vier Punkten auf Rang vier. Bei den U18-Junioren war der Tabellenzweite TV Dillenburg spielfrei. In dieser Liga gab es folgende Ergebnisse: MTV Gießen – TSV Kirchhain 53:62, TV Alsfeld – TSG Lollar 56:60.

