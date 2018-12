kurz notiert

Badminton: Aus der ersten Bezirkspokalrunde liegen bereits folgende Ergebnisse vor: TSV Nieder-Mörlen – BLZ Mittelhessen IV 0:8, BSG Lahn-Dill II – VfB Erda I 6:2, BLZ Mittelhessen V – BV Gießen Hoppers I 3:5. Der TV Dillenburg wird seine Erstrundenbegegnung gegen den RV Hoch-Weisel am Mittwoch (12. Dezember) um 19.30 Uhr in der Nassau-Oranien-Halle absolvieren. Abgeschlossen werden die Erstrundenspiele am 14. Dezember.

