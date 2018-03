schnelle mitte

An den TSV Birkenau, den nächsten Gegner der Drittliga-Handballerinen der SG Kleenheim am Sonntag (17 Uhr, Weidig-Sporthalle Oberkleen), hat Trainer Julian Reusch gute Erinnerungen. Denn das Hinspiel gewann sein Team mit 30:23. Es war der erste Sieg in der zweiten Partie des Coaches. „Da haben wir uns über 45 Minuten schwer getan“, sagt der 31-Jährige. Katharina Wagner (Polizeiauswahl), Lisa Kiethe und Emely Nau (beide Abiturprüfungen) konnten unter der Woche nicht trainieren, sollten aber dabei sein. Dies gilt nach wie vor nicht für die verletzten Sina Rühl (Knie) und Janina Langenbach (Fuß). Derweil basteln die Verantwortlichen weiterhin am neuen Kader für die neue Saison. So hat Torhüterin Kune Jetishi dem Verein ihre Zusage für eine weitere Runde gegeben. „Ich habe noch viel zu lernen und zu beweisen und kann es daher kaum erwarten, mithilfe von erfahrenen Spielerinnen und Talenten an mir zu arbeiten“, sagt die Keeperin auf der Facebook-Seite des Vereins. (vk/tis)

