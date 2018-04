schnelle mitte

In Mittelhessen sind die Drittliga-Frauen der SG Kleenheim als Meister der Ost-Staffel die Nummer eins. Eigentlich. Dennoch spielt der Zweite HSG Gedern/Nidda in der nächsten Saison eine Klasse höher. Wie so etwas möglich ist? Ganz einfach: Die SGK verzichtet auf den Aufstieg. Etwas kurios ist es dennoch: Denn obwohl laut Satzung des Deutschen Handball-Bundes (DHB) nur die Meister in Liga zwei dürfen, kann der Verband doch mal schnell seine Meinung ändern. Die Ergebnisse und tabellarischen Verschiebungen in der Süd-Staffel sorgten eben dafür, dass plötzlich zu wenig Aufsteiger in Frage kamen. Ein kleines Chaos und mal wieder eine schwache Außendarstellung des DHB, aber immerhin: Es gibt einen Zweitligisten aus der Region – wenn auch aus der Wetterau.

Copyright © mittelhessen.de 2018