schnelle mitte

Die Männer beenden an diesem Wochenende die Saison, die Frauen dürfen sich schon etwas länger ausruhen. Für sie ist die Spielzeit schon seit zwei Wochen vorbei. Und vielleicht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich schon gewundert, warum wir in dieser Zeitung keine Relegationspartien ankündigen. Die einfache Antwort ist: Es gibt keine im Bezirk Gießen. Für ein Kuriosum sorgt die KSG Bieber in der Bezirksoberliga. Die Truppe belegt in der Tabelle den vorletzten Platz und hätte eigentlich gegen den Zweiten der Bezirksliga A, der TSG Leihgestern II spielen müssen. Doch da Bieber verzichtet (wir berichteten an dieser Stelle bereits darüber), steigt Leihgestern II kampflos auf. Hoffnung gibt es dennoch für die KSG: Denn sollte der Zweite der Bezirksoberliga, die HSG Mörlen, seine Relegationspartie gegen den Vertreter aus dem Bezirk Wiesbaden/Frankfurt gewinnen (der Gegner ist entweder die HSG Anspach/Usingen oder die TSG Oberursel II) und in die Landesliga aufsteigen, dann bleibt auch Bieber in der Bezirksoberliga.

