schnelle mitte

Was gibt es Schöneres, als als die neue Saison mit einem Oberliga-Derby zu eröffnen? Das denken sich vermutlich auch die Männer der HSG Kleenheim/Langgöns und der HSG Pohlheim, die an diesem Freitag (20.15 Uhr) die handballfreie Zeit beenden. Wenn die Kleebachtaler, die übrigens samt Wiederholungspartie vergangene Saison dreimal gegen Pohlheim die Oberhand behielten, um Punkte kämpfen, fehlt ein Mann, der die jüngste Erfolgsgeschichte der SGK mitprägte: Johannes Wohlrab. Um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, verließ der 32-Jährige den Verein und heuerte beim TV Hüttenberg an. Dort ist er Assistent bei Emir Kurtagic bei der ersten Mannschaft, aber auch Chefcoach der U 23 in der Oberliga. Sein Debüt gibt er am Sonntag (16 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) bei der MT Melsungen II. Wenn diese Partie angepfiffen wird, hat die HSG Wettenberg den Auftakt bereits hinter sich. Am Samstag (17.45 Uhr, Sporthalle Elsäßer Platz Wiesbaden) treffen die Männer aus dem Gleiberger Land auf die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden. Für Wettenbergs Trainer Axel Spandau zugleich die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

