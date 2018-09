schnelle mitte

Niederlage, Unentschieden – und nun? Bisher ist die Saison für die Landesliga-Handballer des TSV Lang-Göns alles andere als positiv gelaufen. Beim TV Petterweil gab es ein 28:32, ehe zu Hause ein 29:29 gegen die TG Friedberg folgte. Doch warum sollten nicht auch im Sport alle guten Dinge drei sein? Fakt ist: Die Schützlinge von Trainer Michael Razen unternehmen am Samstag um 18 Uhr den nächsten Anlauf, wenn sie bei der HSG Goldstein/Schwanheim zu Gast sind. Das Team aus der Bankenstadt hat bisher beide Partien verloren – die Euphorie nach dem Aufstieg scheint verflogen. Kein Wunder, dass Razen davon spricht, dass der Gegner „schon etwas Druck hat“. Er selbst hat bei seiner Truppe nach dem Remis gegen Friedberg einen Aufwärtstrend im Vergleich zum Start in Petterweil festgestellt. Doch der Familienvater erwartet mehr: „Wir müssen an unserer Wurfquote arbeiten und im Umschaltspiel besser werden. Auf unsere Leistung in der Deckung und im Positionsangriff können wir dagegen aufbauen.“ Sascha Weigel ist weiterhin im Urlaub und wird seinem Team fehlen. „Wer verliert, steckt erst einmal unten fest“, weiß Razen.

Copyright © mittelhessen.de 2018