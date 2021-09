Alfa-Team bedauert Räikkönen-Rücktritt

Kimi Räikkönen hört in der Formel 1 auf. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Zandvoort - Das Formel-1-Team Alfa Romeo bedauert den bevorstehenden Rückzug von Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen aus der Rennserie.

«Es gibt keinen zweiten Fahrer wie Kimi Räikkönen», sagte Teamchef Frederic Vasseur und bezeichnete den Finnen als «Legende unseres Sports, wie es Zahlen und Statistiken kaum vermitteln können». Der 41-Jährige hatte angekündigt, zum Saisonende seine Laufbahn in der Motorsport-Königsklasse zu beenden. Räikkönen war 2007 im Ferrari Weltmeister geworden und hat mehr Grand Prix bestritten als je ein Pilot vor ihm.

Am Ende seiner 19. Saison in der Formel 1 wird Räikkönen in mehr als 350 Rennen gestartet sein. 21 WM-Läufe hat er bisher gewonnen. Alfa Romeo lobte den Routinier in einer Mitteilung als «einzigartigen Charakter, der sich immer treu geblieben ist».

Die Nachfolge ließ der Rennstall zunächst offen. Als Kandidat für Räikkönens Cockpit gilt sein Landsmann Valtteri Bottas (32), der wohl bei Mercedes für den Briten George Russell (23) von Williams weichen muss. Eher unwahrscheinlich ist, dass Ferrari-Zögling Mick Schumacher (22) bereits vom Partnerteam Haas zu Alfa befördert wird.

