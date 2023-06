Alonso: Niveau des spanischen Journalismus ist „niedrig“

„Wir müssen leider feststellen, dass das Niveau des Journalismus in Spanien insgesamt niedrig ist. Das ist der Stand der Dinge“, sagte der 41-Jährige vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg: „Wir sind leider nicht oft in Spanien und versuchen aus vielen Gründen, unser Land zu meiden.“