„Alonsonismus“: Spanien feiert Oldie Alonso

Und auch bei Aston Martin als Nachfolger von Sebastian Vettel stagnierte die Leistung nach einem grandiosen Start in die Saison. Platz vier hinter Pérez wäre schon gut gewesen in São Paulo, Alonso reichte das aber nicht. Er attackierte den Mexikaner und WM-Zweiten noch mal - und rettete mit der Winzigkeit von 53 Tausendstelsekunden Platz drei. Es war der 106. Podiumsplatz von Alonso. Die spanische Sportzeitung „As“ führte alle am Montag einzeln auf und „Marca“ schrieb: „Alonso holte seinen achten Pokal (in dieser Saison) mit einem Tanz wie in Imola 2005.“