Alpha Tauri mit Formel-1-Stammpiloten Ricciardo und Tsunoda

Suzuka (dpa) - . Der Australier Daniel Ricciardo (34) und Yuki Tsunoda (23) aus Japan sind auch in der kommenden Saison die Formel-1-Stammpiloten bei Alpha Tauri. Das teilte das Schwesterteam von Red Bull am Samstag am Rande des Grand Prix von Japan in Suzuka mit. Der Neuseeländer Liam Lawson (21), der Ricciardo nach dessen Handbruch vorübergehend ersetzt, wird dann wieder die Rolle als Ersatzfahrer bei beiden Rennställen übernehmen.