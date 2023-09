Andenken für den Kaminsims: McLarens wundersamer Aufschwung

Das war aber nicht alles. McLaren näherte sich mitten in der Saison der Design-Philosophie von Red Bull an. Die Neuerungen zielten in erster Linie darauf ab, die aerodynamische Effizienz zu verbessern. Und siehe da: Der MCL60 ist auf einmal so leistungsfähig, dass seit Anfang Juli mindestens einer der beiden McLaren-Fahrer immer in die Punkte gefahren ist.