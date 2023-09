Bericht: Mick Schumacher könnte aus Formelsport aussteigen

„Es ist egal, in welcher Phase eines Lebens man ist, man hat nie Sicherheit, dass es so klappt, wie man sich das vorstellt“, hatte Mick Schumacher jüngst in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur gesagt. „Natürlich macht man sich Gedanken, was mache ich, wenn es nicht klappt?“, hatte er auf eine entsprechende Frage geantwortet.