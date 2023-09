Berichte: Rennstall Rodin Carlin erhält Formel-1-Absage

Der Weltverband Fia will die Königsklasse des Motorsports ab 2025 oder später von derzeit zehn Teams ausweiten. Dabei hatten sich Fachmedien zufolge vier Bewerber Chancen ausrechnen können. Neben Rodin Carlin, das seine Autos in Neuseeland bauen will und angeblich eines der beiden Cockpits für eine Frau reservieren wollte, und Andretti hatten auch der englische Rennstall Hitech und die mit Geld aus Asien unterstützte Unternehmung Lky Sunz Interesse gezeigt.