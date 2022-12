Der Formel-1-Rennkalender für 2023

Die Formel 1 hatte eigentlich mit der Rekordmarke von 24 Großen Preisen für 2023 geplant. Die Königsklasse des Motorsports strich das für den 16. April vorgesehene Rennen in Shanghai aber wegen der schwierigen Corona-Lage im Land. Zwischen dem Grand Prix von Australien in Melbourne am 2. April und dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku am 30. April wurde kein Ausweichstandort benannt, wie bekannt wurde. 23 Rennen im nächsten Jahr wären allerdings auch eine Rekordmarke.