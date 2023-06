Druck für Verstappen-Teamkollege Perez

„Er muss sich wieder mehr aufs Fahren konzentrieren, nicht auf WM-Titel und so weiter. Ich hoffe, der findet wieder zu sich“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky. Der Mexikaner Perez hatte bei der Zeitenjagd am Samstag nur den elften Platz belegt und geht weit hinter Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen in das Rennen am Nachmittag (15.00 Uhr/Sky) in Barcelona.