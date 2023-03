Explosives Red-Bull-Duell: Perez fordert Verstappen heraus

Bestens gelaunt kam Verstappen im Fahrerlager an, probierte eine blonde Perücke im Vokuhila-Stil aus und war zu Scherzen aufgelegt. Seltene Einblicke in sein Privatleben wird es ab Sonntag erstmals in der Doku „Anatomie eines Champions“ geben, die auf der Streamingplattform Viaplay in seinem Heimatland erscheint. „Ich öffne mich eigentlich nicht so gerne. Aber ich denke, es ist wert, sich das anzusehen“, sagte Verstappen.